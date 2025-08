Ponte de quase 250 metros vai integrar áreas ligadas por balsa há décadas em SC Investimento está avaliado em R$ 28 milhões e receberá aporte do Governo do estado com uma contrapartida da Prefeitura de Araranguá...

ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 03h37 ) twitter

