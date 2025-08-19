Ponte Hercílio Luz tem novo horário de funcionamento para agilizar transporte público Trânsito na ponte será liberado uma hora mais cedo nas segundas-feiras, com abertura às 5h; medida deve beneficiar fluxo de ônibus... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h17 ) twitter

A ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, passa a abrir uma hora mais cedo a partir desta segunda-feira (18). O acesso para veículos será liberado às 5h. A mudança visa agilizar o deslocamento de ônibus na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito!

