Ponteiro de 23 anos é o novo reforço do Joinville Vôlei para a temporada

A pré-temporada do Joinville Vôlei já começou no dia 21 de julho, mas a equipe continua anunciando reforços. Em grande reformulação para este ano, o time anunciou oficialmente a chegada do ponteiro Eduardo Ayala, de 23 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Joinville Vôlei!

