Pontes da Lagoa serão bloqueadas por três dias a partir desta terça-feira em Florianópolis Acessos aos motoristas serão interditados entre terça-feira (5) e quinta-feira (7), no período noturno; confira as alterações no trânsito... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As pontes da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, vão ser interditadas entre terça-feira (5) e quinta-feira (7) no período noturno, das 22h às 6h. As infraestruturas ligam a Avenida das Rendeiras ao Centrinho da Lagoa. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Manutenção, as alterações são necessárias para a finalização das obras na cabeceira da nova ponte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o trânsito na região!

Leia Mais em ND Mais:

Cepon registra aumento de 38% em cirurgias de alta complexidade e se destaca nacionalmente

Histórias do Sul de SC ganham tela no 1º Festival de Documentários; confira programação

Corpo é encontrado em rio e suspeita é que vítima seja jovem de 18 anos desaparecido em SC