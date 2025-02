População em situação de rua aumentou 4 vezes em 8 anos em SC; Florianópolis lidera estatística Um a cada 862 habitantes do Estado pertence à população em situação de rua e TCE/SC fez auditoria para verificar políticas oferecidas... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 22/01/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A população em situação de rua cresceu praticamente quatro vezes, de 2016 a 2023, em Santa Catarina. Ou seja, um a cada 862 habitantes do Estado vive nesta condição.

Para entender melhor essa alarmante situação e as implicações para a sociedade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Jet ski bate em costão e mulher acaba ‘ilhada’ em praia de Porto Belo

Portal Menina: troca de comando no 12° BPM, falta d’água no Fazendinha e novo diretor do Procon

Top Market: gastronomia e lazer em um dos principais street malls de Florianópolis