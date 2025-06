População idosa cresce e SC aposta em R$ 50 milhões para envelhecimento com qualidade Com 15,6% da população do estado composta por pessoas idosas, SC busca fortalecer políticas que respondam ao crescimento dessa faixa... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 06h15 (Atualizado em 18/06/2025 - 06h15 ) twitter

O Governo de Santa Catarina lançou dois novos editais do FEI-SC (Fundo Estadual do Idoso), com um total de R$ 50 milhões destinados a projetos voltados à promoção da qualidade de vida da população idosa. Os documentos foram publicados na segunda-feira (16), no Diário Oficial do Estado, e as inscrições estarão abertas por 45 dias.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e saber mais sobre as iniciativas para o envelhecimento com qualidade em Santa Catarina!

