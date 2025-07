‘Popular abacate’: Motociclista morre no hospital após grave acidente na SC-283 A colisão envolveu uma Honda/CG e um Renault/Logan, na manhã de sexta-feira, na SC-283, em Seara, no Oeste ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 06h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 06h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Morreu na manhã deste sábado (26), no HRO (Hospital Regional do Oeste), em Chapecó, no Oeste catarinense, o motociclista Jadir Luis Capelecho, “popular abacate”, de 53 anos. Jadir foi vítima de um grave acidente ocorrido por volta das 10h47 de sexta-feira (25), na SC-283, em Seara, no Oeste de Santa Catarina. A colisão lateral envolveu uma motocicleta Honda CG e um carro Renault Logan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Dois incêndios em menos de 12h atingem empresa Eko’7 na BR-282 em SC

‘Posso seguir com meus netos’, diz mãe de ciclista morta em SC após condenação de motorista

VÍDEO: Incêndio em prédio de quitinetes consome andar inteiro em São José