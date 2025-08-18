Popular entre pilotos de aventura: como é o avião que caiu na Serra de SC
Aeronave envolvida na queda de avião em Bom Retiro pertencia a José Germano Luchmann
A aeronave que caiu na tarde deste domingo (17), em Bom Retiro, na Serra catarinense, é um Savage Cub, fabricado em 2015. Monomotor, o avião tem capacidade somente para duas pessoas.
