Por ciúmes, homem é esfaqueado pelo namorado e tem pulmão perfurado em SC Após ser esfaqueado, homem precisou passar por cirurgia; agressor confessou o crime e detalhou o motivo ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h07 )

Um homem foi esfaqueado pelo próprio namorado em Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte de Santa Catarina, neste domingo (26). Ele chegou ao posto avançado do Samu após ser agredido e pediu ajuda aos socorristas.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

