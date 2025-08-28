Por que a capital do turismo de SC está soltando mosquitos Aedes aegypti nas ruas? Primeira soltura dos Aedes aegypti com bactéria Wolbachia aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), em dois bairros de Balneário... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 02h56 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os primeiros mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, os chamados Wolbitos, foram soltos na manhã desta quarta-feira (27) em Balneário Camboriú. A estratégia usa a ciência contra doenças causadas pelo mosquito, entre elas a dengue. A liberação teve início por volta das 6h, pelos bairros Nações e Ariribá. De acordo com o Município, a soltura dos Wolbitos se estenderá durante 26 semanas e contemplará também os bairros Municípios e Centro (vias ímpares até a rua 2500).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em ND Mais:

Frente fria, granizo ou os dois? Como ficará o tempo na sua região a partir desta quarta (27)

Motorista foge a 180 km/h, bate carro em SC e é preso com R$ 700 mil em drogas

Fotógrafa de Blumenau ganha prêmio internacional com foto de parto do filho de influenciadora