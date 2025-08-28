Logo R7.com
Por que a capital do turismo de SC está soltando mosquitos Aedes aegypti nas ruas?

Primeira soltura dos Aedes aegypti com bactéria Wolbachia aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), em dois bairros de Balneário...

ND Mais|Do R7

Os primeiros mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, os chamados Wolbitos, foram soltos na manhã desta quarta-feira (27) em Balneário Camboriú. A estratégia usa a ciência contra doenças causadas pelo mosquito, entre elas a dengue. A liberação teve início por volta das 6h, pelos bairros Nações e Ariribá. De acordo com o Município, a soltura dos Wolbitos se estenderá durante 26 semanas e contemplará também os bairros Municípios e Centro (vias ímpares até a rua 2500).

