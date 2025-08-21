Por que a conta de luz ficou mais cara em SC? Entenda o cálculo que determina o aumento
Tarifa é calculada com base no IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), responsável por medir a variação de preços em diferentes setores...
A conta de luz em Santa Catarina ficará mais cara, a partir do dia 22 de agosto, em decorrência do reajuste de 13,53% aprovado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Segundo a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), mesmo com o aumento, a tarifa residencial continua abaixo da média nacional e segue acompanhando a inflação.
A conta de luz em Santa Catarina ficará mais cara, a partir do dia 22 de agosto, em decorrência do reajuste de 13,53% aprovado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Segundo a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), mesmo com o aumento, a tarifa residencial continua abaixo da média nacional e segue acompanhando a inflação.
Para entender todos os detalhes sobre esse aumento e como ele afeta sua conta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para entender todos os detalhes sobre esse aumento e como ele afeta sua conta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: