Por que acesso à BR-101 será bloqueado nesta quarta-feira em Joinville; veja horários O bloqueio será necessário para a realização de obras que irão interligar a via marginal à rodovia no acesso à Rodovia do Arroz ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 19h43 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h43 )

Motoristas que trafegam pela BR-101 em Joinville devem redobrar a atenção nesta quarta-feira (14): a saída 33-A, que dá acesso à SC-108 (Rodovia do Arroz), será bloqueada a partir das 22h. A previsão de liberação total está prevista para as 5h de quinta-feira (15). Segundo a Arteris Litoral Sul, o bloqueio será necessário para a realização de obras que irão interligar a via marginal à rodovia.

