Por que avião pousou de ponta-cabeça em Toronto; veja vídeo Acidente com aeronave da Delta Air Lines deixou 17 pessoas feridas, três delas estão hospitalizadas ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h47 )

As imagens do avião que pousou de ponta-cabeça em Toronto, capital do Canadá, tomaram conta das redes sociais na noite dessa segunda-feira (17). O voo 4819, da empresa Delta Air Lines, saiu de Minneapolis (EUA) e pousou no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto. Um acidente fez com que a aeronave acabasse tombando durante o pouso, em meio a uma forte nevasca que atinge o país.

Para entender todos os detalhes desse incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

