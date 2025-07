Por que Blumenau vai suspender 63 viagens do transporte coletivo Além das viagens suspensas, outras 14 terão alteração no itinerário ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 03h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 03h37 ) twitter

Blumenau vai suspender 63 viagens do transporte coletivo e alterar os itinerários de outras 14 linhas durante o recesso escolar das redes municipal e estadual, que começa na segunda-feira (21) e segue até 1º de agosto. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT).

Saiba mais sobre as mudanças e como isso pode afetar sua rotina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

