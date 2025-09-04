Logo R7.com
Por que casa de 1950 foi demolida em uma das principais ruas de Blumenau?

Demolição de imóvel na Rua São Paulo chamou a atenção de moradores

ND Mais|Do R7

A demolição de uma casa antiga chamou a atenção de quem passou pela Rua São Paulo, próximo à esquina com a Rua Tocantins, no bairro Victor Konder, em Blumenau, na terça-feira (2). O imóvel abrigou por quase 10 anos uma clínica de estética e emagrecimento, que mudou de endereço nas últimas semanas.

Para entender todos os detalhes dessa demolição e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

