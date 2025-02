Por que galerias gigantes invadiram Praia Central de Balneário Camboriú? Banhistas da Praia Central de Balneário Camboriú se depararam com galerias gigantes; o ND Mais explica o motivo ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h07 ) twitter

Galerias gigantes “invadiram” a praia Central de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, ao longo desta quarta-feira (19). As peças são para a obra de macrodrenagem norte da orla. As primeiras galerias foram transferidas do bairro dos Estados e depositadas no Pontal Norte, por onde a obra começará. O transporte é feito por uma carreta, das 7h30 às 18h, com exceção do fim de semana.

