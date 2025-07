Por que o motorista que matou motociclista em ponte de SC não fez o bafômetro e nem foi preso? Acidente em ponte de Florianópolis deixou um homem morto e outro gravemente ferido no último sábado (26); entenda por que o motorista... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 06h57 ) twitter

As circunstâncias do acidente em ponte de Florianópolis, que provocou a morte de um homem e deixou outro gravemente, são investigadas pela Polícia Civil. Segundo informado pela PMRv (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu a ocorrência no sábado (26), o motorista do veículo que atropelou os motociclistas não fez o teste do bafômetro e também não foi preso.

Para entender todos os detalhes desse trágico acidente e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

