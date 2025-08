Por que os copos de chope da Oktoberfest Blumenau ficaram maiores em 2025? Pedido partiu das próprias cervejarias que participam do evento, de acordo com a Prefeitura de Blumenau ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 23h17 ) twitter

A 40ª Oktoberfest Blumenau chega em 2025 com uma novidade que promete agradar os amantes do chope: a festa terá, pela primeira vez, copos de 700 ml, além da tradicional opção de 400 ml. A organização também lançará combos com quatro unidades de 400 ml, embalados em suportes especiais de papelão, desenvolvida para facilitar o transporte entre amigos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as novidades da Oktoberfest Blumenau!

