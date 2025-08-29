Por que SC vai na contramão do Brasil e tem mais homens que mulheres? Estado é um dos poucos do país com predominância masculina, aponta IBGE ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 02h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h57 ) twitter

Santa Catarina é um dos poucos estados do país onde os homens são maioria. Dados do Censo 2022 do IBGE indicam que eles representam 50,2% da população local. No Brasil, a tendência é inversa: as mulheres são maioria, com 51,5% dos habitantes, cerca de 6 milhões a mais do que os homens.

Para entender mais sobre essa curiosa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

