Por que suspeito de crime em Florianópolis estava solto e foi morto pela PM; entenda o caso

Kayck Victor Rocha, de 18 anos, foi morto em confronto com a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) na noite de quinta-feira (23), quatro dias após ser liberado em audiência de custódia. Ele era suspeito de crime em Florianópolis ocorrido no último dia 17 de janeiro, quando uma mulher de 46 anos foi sequestrada e extorquida por dois homens em Jurerê ao sair do trabalho. Ela também foi estuprada. Kayck Victor e um adolescente de 17 anos foram presos após o crime, mas ele foi solto logo após a prisão.

