Por que Taylor Swift foi intimada em caso de Blake Lively e Justin Baldoni? Entenda polêmica

A cantora estadunidense Taylor Swift foi intimada a depor como testemunha no embate judicial travado entre os atores Blake Lively e Justin Baldoni. A polêmica envolve os bastidores do filme “É Assim que Acaba”, estrelado pela dupla em 2024. Representantes da artista afirmam a intimação é um esquema para gerar “clickbait para tabloides”, já que sua participação no filme está limitado ao licenciamento da canção “My Tears Ricochet” para a trilha sonora.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

