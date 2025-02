Porsche lança pré-venda do luxuoso 911 GT3 no Brasil por R$ 1,4 milhão O Porsche 911 GT3 tem motor boxer aspirado de 4,0 litros com 375 kW (510 cv) e 450 Nm; as primeiras unidades serão entregues no segundo... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 23h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 23h26 ) twitter

A Porsche iniciou a pré-venda do tão aguardado esportivo 911 GT3 no Brasil. Seu design icônico com uma asa traseira, ou até mesmo na versão mais discreta do pacote Touring, evidenciam a engenharia excepcional, a aerodinâmica refinada e o e seu estilo inconfundível.

Saiba mais sobre este lançamento incrível e as especificações do novo Porsche 911 GT3 no ND Mais.

