Portas abertas outra vez: após dois anos, HU-UFSC retoma emergência pediátrica em Florianópolis Setor funcionava em sistema de porta fechada desde maio de 2023 e emergência pediátrica do HU-UFSC será reaberta na segunda (11) ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 07h37 ) twitter

Funcionando em sistema de porta fechada desde maio de 2023, a emergência pediátrica do HU-UFSC (Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina), será reaberta nesta segunda-feira (11), às 7h. A unidade, administrada pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), contará com equipe multidisciplinar formada por 26 médicos, nove enfermeiros e 18 técnicos de enfermagem.

