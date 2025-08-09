Portas abertas outra vez: após dois anos, HU-UFSC retoma emergência pediátrica em Florianópolis
Setor funcionava em sistema de porta fechada desde maio de 2023 e emergência pediátrica do HU-UFSC será reaberta na segunda (11)
Funcionando em sistema de porta fechada desde maio de 2023, a emergência pediátrica do HU-UFSC (Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina), será reaberta nesta segunda-feira (11), às 7h. A unidade, administrada pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), contará com equipe multidisciplinar formada por 26 médicos, nove enfermeiros e 18 técnicos de enfermagem.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde em Florianópolis!
