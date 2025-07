Porto de Imbituba movimenta R$ 800 milhões e 3,6 mi de toneladas no 1º semestre Com 800 milhões de dólares movimentados no 1º semestre; porto catarinense tem projetos de novos navios, estruturas e linhas de navegações... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 04h37 ) twitter

Neste primeiro semestre de 2025, a SCPAR Porto de Imbituba acumulou resultados expressivos que o consolidaram como um dos principais vetores de desenvolvimento da economia catarinense. Até julho deste ano, o porto registrou 162 atracações, com mais de 3,6 milhões de toneladas de cargas movimentadas.

Para mais detalhes sobre o desempenho do Porto de Imbituba e suas expectativas para o futuro, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

