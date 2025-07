Porto de Itajaí recebe nova carga milionária com mais de 300 carros de luxo da BMW Veículos desembarcaram no terminal na sexta-feira (25) e alguns modelos são avaliados acima dos R$ 500 mil ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 00h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma carga de alto padrão desembarcou no Porto de Itajaí na sexta-feira (25). Mais de 300 veículos da BMW chegaram a bordo do navio Goodwood, de bandeira liberiana. O terminal é visto como um dos principais pontos de entrada para o setor automotivo no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

De volta à Catedral, Orquestra de Baterias de Florianópolis ganha data para 2025

Homem com arma falsa é morto em confronto com a PM após ameaçar funcionários de loja em SC

FOTOS: Escola faz homenagem para estudante e família morta em acidente na BR-470