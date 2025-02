Porto de Itajaí tem aumento de 26% em movimentação de cargas em janeiro Em janeiro de 2025, foram movimentadas 1,27 milhão de toneladas. Já em janeiro de 2024, o número havia sido pouco maior que um milhão... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 21h25 (Atualizado em 17/02/2025 - 21h25 ) twitter

O Porto de Itajaí registrou aumento em todos os índices de movimentação de cargas em janeiro de 2025, segundo a APS (Autoridade Portuária de Santos), gestora da infraestrutura pública do porto. No total, somando área pública e terminais de uso privado, o aumento foi de 26%, em comparação ao mesmo período de 2024.

Saiba mais sobre esse crescimento impressionante e suas implicações no setor portuário consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

