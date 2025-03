Porto de Itajaí tem novo superintendente A nomeação do superintendente do Porto foi expedida pela Autoridade Portuária de Santos e comunicada oficialmente à prefeitura de Itajaí... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 18/03/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O advogado João Paulo Tavares foi nomeado nesta terça-feira (18) como o novo superintendente do Porto de Itajaí. A nomeação foi expedida pela Autoridade Portuária de Santos e comunicada oficialmente à prefeitura de Itajaí.

Saiba mais sobre as expectativas e desafios da nova gestão de Tavares no Porto de Itajaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ministério da Saúde anuncia 84 novas vagas do programa Mais Médicos em SC

Ex-técnico do Caravaggio é anunciado por clube que disputará Série B do Campeonato Catarinense

Catarinense, Rafaela Ferreira disputará primeira corrida pela F1 Academy neste sábado na China