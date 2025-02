Porto de São Francisco do Sul alcança melhor resultado da história em 2024 Resultado superou o recorde registrado pelo porto de São Francisco do Sul em 2023 ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h08 ) twitter

O porto de São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, alcançou uma marca histórica em seus 70 anos de existência. Ao longo de 2024, o terminal conquistou o melhor resultado da história, com 17 milhões de toneladas de mercadorias movimentadas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (21) pela Autoridade Portuária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse marco impressionante!

