Porto garante acesso surpreendente na Série C do Catarinense O Porto, de Porto União, garantiu o acesso no Catarinense Série C após vencer apenas uma partida em campeonato com três clubes

ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h29 ) twitter

