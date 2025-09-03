Portos e ferrovias em SC: a estratégia de Jorginho Mello para competir com outros estados
Santa Catarina busca fortalecer logística e infraestrutura para se destacar nacionalmente sem elevar tributos
Desde que assumiu o governo de Santa Catarina, em janeiro de 2023, o governador Jorginho Mello (PL) afirma ter conduzido uma gestão voltada para a redução de despesas e o aumento da eficiência do setor público. Em entrevista exclusiva ao Grupo ND, ele destacou medidas que, segundo ele, permitiram investimentos em saúde, educação, infraestrutura e energia, sem aumento de tributos.
