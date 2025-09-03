Portos e ferrovias em SC: a estratégia de Jorginho Mello para competir com outros estados Santa Catarina busca fortalecer logística e infraestrutura para se destacar nacionalmente sem elevar tributos ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 20h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Desde que assumiu o governo de Santa Catarina, em janeiro de 2023, o governador Jorginho Mello (PL) afirma ter conduzido uma gestão voltada para a redução de despesas e o aumento da eficiência do setor público. Em entrevista exclusiva ao Grupo ND, ele destacou medidas que, segundo ele, permitiram investimentos em saúde, educação, infraestrutura e energia, sem aumento de tributos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as estratégias de Jorginho Mello para transformar Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Caso Isadora: oficial de cartório acusado de matar namorada vai a júri popular no Litoral de SC

Blumenau abre processo seletivo com benefícios e salários de mais de R$ 4 mil

De campeão olímpico a corretor: ex-atleta aposta em imóveis milionários em SC