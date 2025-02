Posse de Trump anima indústria catarinense e expectativa é de crescimento nas exportações Para o vice-presidente da entidade, Gilberto Seleme, visão de Donald Trump está "alinhada com a visão dos industriais de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h27 ) twitter

Eleito 47º Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump dá início ao segundo mandato à frente da Casa Branca nesta segunda-feira (20). A cerimônia de posse de Trump iniciou às 8h, mas o ápice do evento ocorre somente às 14h, com o juramento à nação. O retorno do republicano ao poder pode ampliar a chance de negócios para a indústria e outros setores da economia catarinense.

Para mais detalhes sobre como a posse de Trump pode impactar a indústria catarinense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

