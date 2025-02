Posse de Trump: com senador de SC, veja quem são os 21 parlamentares brasileiros no evento Deputados federais e o senador Jorge Seif (PL-SC) confirmaram presença na posse de Trump; Lula e Bolsonaro não vão a evento ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 10h26 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h26 ) twitter

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, será empossado nesta segunda-feira (20). A cerimônia de posse de Trump terá a presença de pelo menos 21 parlamentares brasileiros, sendo 20 deputados e o senador Jorge Seif (PL-SC).

Para saber mais sobre os parlamentares que estarão presentes e os detalhes do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

