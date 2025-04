Possibilidade de recessão global por tarifas é real, diz diretor do BC Nilton afirmou que, mesmo previstas em promessas de campanha, tarifas recíprocas de Trump surpreenderam e criaram o risco de uma recessão... ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 03h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 03h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Nilton David, avaliou nesta quarta-feira (23), que é quase impossível ignorar a possibilidade de uma recessão global em decorrência das tarifas anunciadas pelo governo norte-americano. Segundo o diretor, o esfriamento da atividade econômica global pode, por outro lado, ajudar o PIB (Produto Interno Bruto) a voltar ao seu potencial, tirando assim a pressão sobre a inflação.

Para entender melhor as implicações dessa análise, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Quem é Alessandro Stefanutto, presidente do INSS afastado por suspeita de fraude bilionária

Funcionário da Caixa Econômica Federal é investigado por desvio de R$ 2,3 milhões em SC

Lhamas em Blumenau: família mostra como é conviver com os animais