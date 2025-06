Postos da Grande Florianópolis são investigados por possível combinação de preço de combustível Órgão estadual de defesa do consumidor apresentará nesta semana, em congresso internacional, os detalhes da investigação que apura... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 00h16 (Atualizado em 03/06/2025 - 00h16 ) twitter

carlos_juniorfotografia istagram

O Procon de Santa Catarina vai mudar sua forma de atuação com relação aos postos de combustíveis. Além de fiscalizar a qualidade, vai acompanhar, de perto, as alterações no preço de combustível. O órgão apura, desde outubro do ano passado, um aumento de preços em nove postos da Grande Florianópolis.

Para saber mais sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

