Pouco tempo antes de morrer, ‘Diaba Loira’ disse não ter medo da morte

Eweline dos Passos Rodrigues, de 28 anos, catarinense conhecida como “Diaba Loira”, foi morta durante um confronto entre facções criminosas no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na quinta-feira (14). A informação foi divulgada pelo portal R7. Em um vídeo nas redes sociais, cujas visualizações somam um milhão, ela disse não ter medo da morte. “Todo dia alguém morre. Então, posso morrer de infarto, de acidente, de tiro, mas tem que fazer valer a pena cada dia que a gente vive”, frisou a catarinense, que ostentava foto com armas.

