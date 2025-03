Powerball sorteia prêmio de mais de R$ 2,2 bilhões e brasileiros podem participar Próximo sorteio ocorre neste sábado, 15 de março, e os bilhetes podem ser adquiridos pela plataforma TheLotter ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h26 ) twitter

O próximo sorteio da Powerbal será neste sábado, 15 de março, com um jackpot de US$ 378 milhões, equivalente a R$ 2,2 bilhões. Brasileiros podem participar através da plataforma TheLotter, um serviço online para compra de bilhetes de loteria, reconhecido mundialmente. Em 2023, um jogador uruguaio, Jorge, ganhou US$ 1 milhão ao apostar na Powerball usando a plataforma.

