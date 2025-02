Powerball sorteia US$ 172 milhões e brasileiros podem participar da premiação online Próximo sorteio ocorre neste sábado, 15 de fevereiro, e oferece um dos maiores prêmios das loterias globais ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h26 ) twitter

Neste sábado, 15 de fevereiro, o sorteio do Powerball, uma das maiores loterias do mundo, oferecerá um prêmio acumulado de US$ 172 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 1 bilhão de reais.

Não perca a chance de mudar sua vida! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

