'Pra sempre lembrados': tragédia em Medellín completa 8 anos e Chapecoense prepara homenagens 'Pra sempre lembrados': tragédia em Medellín completa 8 anos e Chapecoense prepara homenagens ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 29/11/2024 - 05h07 )

Homenagem Chapecoense

Oito anos se passaram desde o momento mais difícil da história da Chapecoense: o acidente aéreo que deixou 71 mortos na Colômbia. O dia 29 de novembro deste ano será marcado por homenagem e muita saudade na Arena Condá, em Chapecó, Oeste de SC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as homenagens e a memória das vítimas.

