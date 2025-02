Praia em Balneário Camboriú é a mais fotografada de todo Brasil, diz Google Além de ser a praia mais fotografada do Brasil, Praia das Laranjeiras foi a que mais recebeu avaliações ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 20h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h47 ) twitter

O Google Maps, em comemoração aos 20 anos de plataforma, divulgou uma lista com as praias mais fotografadas do Brasil. Nesta relação, o primeiro lugar é da Praia das Laranjeiras, em Balneário Camboriú.

Para saber mais sobre as praias que se destacaram e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

