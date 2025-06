Praia Grande entra na lista de tragédias com balões no Brasil; relembre os casos Em menos de sete dias, dois acidentes fatais envolvendo balões foram registrados no país; veja outros casos que marcaram os últimos... ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 21/06/2025 - 23h55 ) twitter

Em menos de sete dias, dois acidentes de balão foram registrados no Brasil. O mais recente foi a queda de balão em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, neste sábado (21). A aeronave pegou fogo ainda no ar e despencou durante um passeio na cidade. As informações iniciais são de que havia, pelo menos, 22 pessoas a bordo. No último domingo (15), um balão com mais de 30 pessoas caiu em Capela do Alto, no interior de São Paulo. Uma mulher grávida de oito meses morreu no acidente.

Para mais detalhes sobre esses trágicos eventos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

