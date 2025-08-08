Praia histórica em SC amanhece coberta por ‘conchas gigantes’ na faixa de areia
Vídeo do momento viralizou nas redes sociais e gerou alerta ambiental entre internautas
A praia do Mar Grosso, em Laguna, no Sul de Santa Catarina, foi palco de uma cena inédita nesta semana. Com fenômenos como o ciclone extratropical que atingiu o estado, o mar trouxe para a faixa de areia muita sujeira, mas também, diversas “conchas gigantes”. Apesar de serem comuns no litoral catarinense, as estruturas que abrigam e protegem o corpo mole dos moluscos chamaram atenção pelo tamanho. Um registro feito pela criadora de conteúdo, Janine Brandão, viralizou entre os internautas.
