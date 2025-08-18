Praias paradisíacas e custo de vida baixo: cidade da Grande Florianópolis vira opção para morar
Com belezas naturais, qualidade de vida e preços mais acessíveis que a capital catarinense, cidade da Grande Florianópolis atrai novos...
Vizinha de São José e a apenas 15 km de Florianópolis, Palhoça se destaca pela alta qualidade de vida, atrativos naturais e custo de vida mais baixo que outras cidades da região. As características favorecem tanto quem busca moradia quanto quem deseja apenas visitar.
Para saber mais sobre as belezas e vantagens de viver em Palhoça, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
