Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Praias paradisíacas e custo de vida baixo: cidade da Grande Florianópolis vira opção para morar

Com belezas naturais, qualidade de vida e preços mais acessíveis que a capital catarinense, cidade da Grande Florianópolis atrai novos...

ND Mais

ND Mais|Do R7

Vizinha de São José e a apenas 15 km de Florianópolis, Palhoça se destaca pela alta qualidade de vida, atrativos naturais e custo de vida mais baixo que outras cidades da região. As características favorecem tanto quem busca moradia quanto quem deseja apenas visitar.

Para saber mais sobre as belezas e vantagens de viver em Palhoça, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.