Prazo para matricula pelo Sisu 2025 é prorrogado devido atrasos do MEC Ministério da educação divulgou o resultado um dia após o previsto; data da prorrogação da matricula pelo Sisu 2025 foi divulgada nesta... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 00h46 (Atualizado em 29/01/2025 - 00h46 )

O MEC (Ministério da Educação) prorrogou, nesta terça-feira (28), o prazo de matrícula pelo Sisu 2025 (Sistema de Seleção Unificada) para a próxima segunda-feira, 3 de fevereiro. A data anterior para matrícula era 31 de janeiro. A decisão foi tomada após atraso na divulgação dos resultados dos selecionados, que estava previsto para o domingo (26).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as mudanças no Sisu 2025!

