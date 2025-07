Prazo para pagar taxa do CCIR termina nesta quinta-feira em SC Documento é obrigatório e o não pagamento dentro do prazo resulta em multa e juros de mora ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h58 ) twitter

Proprietários de imóveis rurais em Santa Catarina devem ficar atentos ao prazo final para pagamento da taxa de serviços cadastrais do CCIR (Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais) de 2025. A Faesc (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado) alerta que o vencimento ocorre nesta quinta-feira (17), e o pagamento é condição obrigatória para a emissão do documento.

