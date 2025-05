Prazo para regularizar título de eleitor encerra nesta segunda (19); saiba como fazer Eleitores que não quitarem as pendências com a Justiça Eleitoral ficam impedidos de votar nas próximas eleições; regularização pode... ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 22h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 22h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O prazo para regularizar o título de eleitor encerra nesta segunda-feira (19). Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), cerca de cinco milhões de eleitores podem ter o documento cancelado caso não resolvam as pendências com a Justiça Eleitoral.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como evitar o cancelamento do seu título de eleitor!

Leia Mais em ND Mais:

Palpites dos jogos de hoje: tudo sobre futebol e mais esportes

Rota Big Surf: projeto pode transformar SC em exemplo de turismo das ondas grandes

Doação de 1 litro de leite materno ajuda a salvar até dez bebês, revela Banco de Leite em SC