Prazo para tentar restituição no 1º lote do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira

A Receita Federal está finalizando a programação do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda. Para ter a chance de receber já nessa etapa, os contribuintes devem entregar a declaração de 2025 até o fim do dia desta sexta-feira (9).

