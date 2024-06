Pré-candidato do Novo na Palhoça recebe apoio importante Em um movimento significativo no cenário político de Palhoça, Luís Carlos Zunino, pré-candidato do partido NOVO à prefeitura, recebeu...

ND Mais|Do R7 30/06/2024 - 14h53 (Atualizado em 30/06/2024 - 14h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share