Pré-Carnaval Floripa terá show gratuito da Banda Eva na Beira-Mar Continental Foliões poderão aproveitar evento gratuito no dia 22 de fevereiro na capital catarinense; Pré-Carnaval Floripa terá três setores ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 04h25 (Atualizado em 05/02/2025 - 04h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Pré-Carnaval Floripa trará novidades para os amantes da folia. O “Bloco Eva!” agitará a Beira-Mar do Estreito com um show gratuito da Banda Eva, no dia 22 de fevereiro.

Não perca a chance de saber mais sobre esse evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Medidas rigorosas: o que muda com decreto de contenção de despesas em Balneário Camboriú

Objetos roubados em Unidade de Saúde de Balneário Piçarras são recuperados em Blumenau

Investigado por golpe de energia solar, empresário de SC é preso portando pistola em SP