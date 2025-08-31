Logo R7.com
Pré-jogo: torcida do Figueirense começa a invadir Erechim para jogo do Ypiranga

Torcida do Figueirense vai chegando no Colosso da Lagoa para a partida contra o Ypiranga

A torcida do Figueirense vai tomando o seu espaço no Estádio Colosso da Lagoa, palco da ‘batalha de Erechim‘ marcada para começar às 17h deste sábado (30).

