Precário e superlotado: Presídio de Araranguá será trocado por unidade industrial em 2027 Sejuri garante abertura do edital ainda neste mês e diz que a nova unidade vai solucionar o déficit de vagas na região do Vale do Araranguá... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 20h57 ) twitter

ND Mais

Ao passo em que se buscam soluções para mitigar a superlotação de presídios em Santa Catarina, a Sejuri (Secretaria de Justiça e Reintegração Social) garante a entrega do novo presídio de Araranguá, que terá capacidade para abrigar 686 reclusos, para 2027.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa importante mudança no sistema penitenciário.

